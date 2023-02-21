Нефедова Феврония Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.
Сын: Нефедов Иван Никитич
Отец ребёнка: Нефедов Никита
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефедов Никита
Смерть
Неизвестно