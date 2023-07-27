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Павел Тимофеев
Павел Тимофеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Тимофей Борисов
1818 г.р.
Мать
Домна Ивлеева
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Тимофей Борисов
Мать:
Домна Ивлеева
Смерть
1855
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