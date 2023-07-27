Павел Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тимофей Борисов

Мать: Домна Ивлеева

Смерть
1855
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