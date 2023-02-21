Иванов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Яковлевич

Мать: Иванова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федорона

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Федорович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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