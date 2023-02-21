Иванов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Яковлевич
Мать: Иванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федорона
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Евдокия
Смерть
Неизвестно