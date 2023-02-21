Ширяев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Ширяев Григорий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.11.1851 ст.
Сын: Ширяев Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.01.1857 ст.
Сын: Ширяев Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно