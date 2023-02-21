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Ширяев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Ширяев Григорий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Ширяев Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.11.1851 ст.

Сын: Ширяев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.01.1857 ст.

Сын: Ширяев Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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