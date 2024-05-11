Власов Пахом Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Власов Захар Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Александра Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Анастасия Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно