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Власов Пахом Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Власов Захар Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Александра Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Анастасия Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Михаил Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Павел Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Андрей Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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