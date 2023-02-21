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Харасов Хамзя Харасович

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Место рождения

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Харасов Харас

Мать: Харасова Тутия

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Харасов Минегали Хамзянович

Мать ребёнка: Харасова Самсинур

Рождение ребёнка
03.06.1926

Сын: Харасов Лутфулла Хамзинович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Харасов Хаббулла Хамзянович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка
Рождение ребёнка
28.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка
Рождение ребёнка
1942

Сын: Харасов Фатхулла Хамзинович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Рождение ребёнка
12.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Больше-Черниговский р-н д. Имелеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харасова Самсинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харасова Умугульсум Тагировна

Смерть
02.09.1971
Им
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