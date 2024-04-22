Матюшина Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения26.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916
Отец: Матюшин Ефим Филиппович
Мать: Матюшина Анисья Петровна
Крещение
27.02.1916
Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Иконы Божией Матери Казанская, ГАВО, ф. 590, оп.12, д.192, стр.91 (в МК стоит пометка 01 марта)
Смерть
Неизвестно