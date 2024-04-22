Матюшина Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшина Евдокия Ефимовна

Матюшина Евдокия Ефимовна

Место рождения

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916

Отец: Матюшин Ефим Филиппович

Мать: Матюшина Анисья Петровна

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
27.02.1916
Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Иконы Божией Матери Казанская, ГАВО, ф. 590, оп.12, д.192, стр.91 (в МК стоит пометка 01 марта)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close