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Крестьянов Сергей Анатольевич

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Место рождения

Биаза, Северный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965

Отец: Крестьянов Анатолий Григорьевич

Мать: Крестьянова Анна Павловна

Биаза, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.1988

Дочь: Кулинич Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна

Бессоновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.09.1994

Сын: Крестьянов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
08.11.2000

Дочь: Крестьянова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянова Лилия Вячеславовна

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