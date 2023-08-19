Крестьянов Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965
Рождение ребёнка
16.02.1988
Дочь: Кулинич Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна
Бессоновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.09.1994
Сын: Крестьянов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
08.11.2000
Дочь: Крестьянова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Крестьянова Лилия Вячеславовна
Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно