Круглов Леонид Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Леонид Семёнович

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Место рождения

Жулиха, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

13.07.1916

Дата смерти

27.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Жулиха, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1916
Жулиха, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
По 1968
Абакумово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Решетники, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
27.11.1968
Абакумово, Сокольский, Нижегородская область
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