Круглов Леонид Семёнович
Место рождения
Дата рождения13.07.1916
Дата смерти27.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916
Место жительства
По 1968
Место жительства
Неизвестно
Решетники, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
27.11.1968