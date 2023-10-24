Мамонтов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1980
Бракосочетание
20.08.2006
Рождение ребёнка
30.04.2008
Сын: Мамонтов Данил Дмитриевич
Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна
Рождение ребёнка
30.04.2008
Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна
Рождение ребёнка
10.08.2012
Дочь: Мамонтова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна