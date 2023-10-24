Мамонтов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Дмитрий Александрович

Мамонтов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1980

Отец: Мамонтов Александр Михайлович

Мать: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Бракосочетание
20.08.2006

Жена: Мамонтова Евгения Олеговна

Рождение ребёнка
30.04.2008

Сын: Мамонтов Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна

Рождение ребёнка
30.04.2008

Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна

Рождение ребёнка
10.08.2012

Дочь: Мамонтова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Олеговна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close