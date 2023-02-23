Кряквина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шестаков Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шестаков Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Шестаков Роман Ермолаевич

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Ермолай Фролович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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