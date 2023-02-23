Кряквина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шестаков Степан Ермолаевич
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
01.10.1866
Сын: Шестаков Роман Ермолаевич
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно