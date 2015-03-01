Абдрахманов Саремьян Гафурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1960
Дата смерти?.03.2015
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1960
Отец: Абдрахманов Гафур
Мать: Абдрахманова Фаина
Рождение ребёнка
02.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1988
Сын: Орлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Орлова Надежда Николаевна
Смерть
?.03.2015