Абдрахманов Саремьян Гафурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманов Саремьян Гафурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1960

Дата смерти

?.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1960

Отец: Абдрахманов Гафур

Мать: Абдрахманова Фаина

Рождение ребёнка
02.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1988

Сын: Орлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Надежда Николаевна

Смерть
?.03.2015
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