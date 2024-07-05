Параскева 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Казаринов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Казаринов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Казаринова) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

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