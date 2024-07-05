Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Казаринов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Казаринова) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Казаринов Яков Федорович
Смерть
Неизвестно