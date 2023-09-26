Попова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Меркуловна
Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович
Рождение ребёнка
04.01.1850
Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович
Рождение ребёнка
04.07.1854
Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович
Рождение ребёнка
31.08.1856
Сын: Попов Александр Меркулович
Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858