Попова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Меркуловна

Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1850

Сын: Попов Малофей Меркулович

Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Попов Козьма Меркулович

Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.08.1856

Сын: Попов Александр Меркулович

Отец ребёнка: Попов Меркул Ульянович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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