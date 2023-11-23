Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Тихомиров Алексей Константинов

Мать: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Александр Васильев

Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: (Тюльпанова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: (Тюльпанова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев

Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Тюльпанов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев

Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Тюльпанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев

Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: (Тюльпанова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев

Смерть
Неизвестно

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