Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: (Тюльпанова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: (Тюльпанова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Тюльпанов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Тюльпанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: (Тюльпанова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Тюльпанов Александр Васильев
Смерть
Неизвестно