Фәгыйзә Гайнулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.
Сын: Шәһит Яруллаһ улы
Отец ребёнка: Яруллаһ Хәйруллаһ улы
Старый Баллыкуль, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно