Фәгыйзә Гайнулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФәгыйзә Гайнулла кызы

Фәгыйзә Гайнулла кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1859 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.

Сын: Шәһит Яруллаһ улы

Отец ребёнка: Яруллаһ Хәйруллаһ улы

Старый Баллыкуль, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яруллаһ Хәйруллаһ улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close