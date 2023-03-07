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Матвей Николаевич

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Николай Тимофеевич

Мать: Анна Тимофеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.08.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
06.07.1811
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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