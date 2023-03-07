Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Николай Тимофеевич
Мать: Анна Тимофеевна
Крещение
27.08.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
06.07.1811
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно