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Шеломова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шеломов Игнатий Ильич

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шеломов Семен Ильич

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шеломов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шеломова Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шеломова Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шеломов Василий Ильич

Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Илья Агеевич

Смерть
1850
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