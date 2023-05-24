Шеломова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шеломов Семен Ильич
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шеломов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шеломова Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шеломова Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шеломов Василий Ильич
Отец ребёнка: Шеломов Илья Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов Илья Агеевич
Смерть
1850