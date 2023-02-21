Васильев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1892
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно