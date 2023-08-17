Мартьянова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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