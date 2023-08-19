Стафеева (Хрущева) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886
Отец: Стафеев Степан (Стефан) Евфимьев
Мать: Агния Феодорова
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
28.06.1909
Сын: Хрущев Павел Аггевич
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Хрущева Анна Агеевна
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
26.09.1912
Дочь: Александра Аггеевна
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
22.05.1918
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хрущева Серафима Агеевна
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: Хрущева Федосья Агеевна
Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Усть-Караболка. возможно ещё 2-ой разъезд
Смерть
Неизвестно