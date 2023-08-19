Стафеева (Хрущева) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Хрущева) Наталья Степановна

Место рождения

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886

Отец: Стафеев Степан (Стефан) Евфимьев

Мать: Агния Феодорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Хрущев Андрей Аггеевич

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Хрущев Стефан Аггеевич

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Хрущев Степан Аггеевич

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Хрущев Павел Аггевич

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Хрущева Анна Агеевна

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1912

Дочь: Александра Аггеевна

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Хрущев Николай Агеевич

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хрущева Серафима Агеевна

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: Хрущева Федосья Агеевна

Отец ребёнка: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Агей Кузьмич (Космин)

Место жительства
Неизвестно
д.Усть-Караболка. возможно ещё 2-ой разъезд
Смерть
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
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