Глызина Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Чувашева Надежда Евсеева
Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Глызина Евфимия Евсеева
Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов
Рождение ребёнка
1809
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845