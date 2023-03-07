Глызина Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызина Акилина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Чувашева Надежда Евсеева

Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Глызина Евфимия Евсеева

Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Глызин Василий Евсеев

Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глызин Евсей Епимахов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глызин Евсей Епимахов

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1845
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