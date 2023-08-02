Карбузанов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карбузанов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кирпиченко Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпиченко Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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