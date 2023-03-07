Муханова (Косарева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1911 ст.
Венчание в Вознесенской церкви села Старое-Русское Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.
Сын: Муханов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
26.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
31.05.1918
Сын: Муханов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.09.1925
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Кузнецова Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муханов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич
Смерть
1973
Подольск, Подольск, Московская область