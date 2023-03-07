Муханова (Косарева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муханова (Косарева) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Сертякино, Подольск, Московская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Сертякино, Подольск, Московская область
Бракосочетание
30.05.1911 ст.

Муж: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Венчание в Вознесенской церкви села Старое-Русское Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.

Сын: Муханов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1918

Сын: Муханов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1925

Сын: Муханов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Кузнецова Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Муханов Григорий Кузьмич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Смерть
1973
Подольск, Подольск, Московская область
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