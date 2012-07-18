Clark Edland Eddie Dean
Место рожденияBenson, Cache, Utah, USA
Дата рождения27.06.1926
Дата смерти18.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926
Отец: Clark Elmer Dean
Мать: Clark Myrtle Anita
Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1935
Utah, USA
Место жительства
1940
West 2nd North, St Anthony, Fremont, Idaho, USA
Смерть
18.07.2012
Ogden, Weber, Utah, United States
Похороны
25.07.2012