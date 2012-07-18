Clark Edland Eddie Dean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Clark Edland Eddie Dean

Место рождения

Benson, Cache, Utah, USA

Дата рождения

27.06.1926

Дата смерти

18.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926

Отец: Clark Elmer Dean

Мать: Clark Myrtle Anita

Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1935
Utah, USA
Место жительства
1940
West 2nd North, St Anthony, Fremont, Idaho, USA
Смерть
18.07.2012
Ogden, Weber, Utah, United States
Похороны
25.07.2012
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