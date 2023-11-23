Александра Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Иоаннова

Александра Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1818

Отец: Шурскольский Иоанн Андреев

Мать: Марья Варфоломеева

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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