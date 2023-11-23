Александра Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шурскольский Иоанн Андреев
Мать: Марья Варфоломеева
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно