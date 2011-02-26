Величутин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1946
Дата смерти26.02.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946
Рождение ребёнка
07.12.1972
Сын: Величутин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Величутина Нина Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.01.1980
Сын: Величутин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Величутина Нина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.2011