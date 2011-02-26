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Величутин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1946

Дата смерти

26.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946

Отец: Величутин Василий Варсанофьевич

Мать: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
07.12.1972

Сын: Величутин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Величутина Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.01.1980

Сын: Величутин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Величутина Нина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величутина Нина Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величутина Нина Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.2011
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