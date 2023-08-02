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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Свиридов Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прохоровна
Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович