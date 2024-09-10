Богатова (Чаплина) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843
Отец: Чаплин Иван
Мать: Чаплина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатова Аграфена Артемовна
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатова Мария Артемовна
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Бракосочетание
30.10.1860
Рождение ребёнка
13.06.1874
Дочь: Козинцева (Богатова) Агрипина Артемова
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Шилова (Богатова) Евдокия Артемовна
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Рождение ребёнка
11.09.1891
Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов
Смерть
Неизвестно