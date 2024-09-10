Богатова (Чаплина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова (Чаплина) Дарья Ивановна

Место рождения

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843

Отец: Чаплин Иван

Мать: Чаплина Матрена Иванова

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатова Аграфена Артемовна

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатов Иван Артемович

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатова Мария Артемовна

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатов Трофим Артемович

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
30.10.1860

Муж: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.06.1874

Дочь: Козинцева (Богатова) Агрипина Артемова

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Шилова (Богатова) Евдокия Артемовна

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Богатов Матвей Артемович

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Богатов Сергей Артемович

Отец ребёнка: Богатов Артемий Родионов

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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