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Потемкина Татьяна Леонидовна
Потемкина Татьяна Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1943
Пол
Женский
Отец
Потемкин Леонид Иванович
1913 г.р.
Мать
Потемкина (Матис) Валли Гергардовна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1943
Отец:
Потемкин Леонид Иванович
Мать:
Потемкина Валли Гергардовна
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