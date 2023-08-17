Потемкина Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемкина Татьяна Леонидовна

Потемкина Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1943

Отец: Потемкин Леонид Иванович

Мать: Потемкина Валли Гергардовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close