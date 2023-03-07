Дмитриев Андрей Макарович
Место рождения
Дата рождения08.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Дмитриев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дмитриев Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно