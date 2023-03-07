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Дмитриев Андрей Макарович

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Место рождения

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

08.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Дмитриев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Михайловна

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Дмитриев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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