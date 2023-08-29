Гаврикова Просковья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврикова Просковья Трифоновна

Гаврикова Просковья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1917

Сын: Гавриков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Гавриков Семен

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пасынкова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Гавриков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радзиевская Нионила Семеновна

Отец ребёнка: Харкавый ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харкавый ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Гавриков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Николай Семенович

Отец ребёнка: Гавриков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Константин Семенович

Отец ребёнка: Гавриков Семен

Место жительства
Неизвестно
Гайсин, Вінницька область
Смерть
24.05.1980
Гайсин, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close