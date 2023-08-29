Гаврикова Просковья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1917
Сын: Гавриков Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Гавриков Семен
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пасынкова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Гавриков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радзиевская Нионила Семеновна
Отец ребёнка: Харкавый ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харкавый ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Сергей Семенович
Отец ребёнка: Гавриков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Николай Семенович
Отец ребёнка: Гавриков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Константин Семенович
Отец ребёнка: Гавриков Семен
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1980