Лушникова Татьяна
Место рождения
Дата рождения23.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лушников Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1983
Сын: Лушников Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Лушников Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно