Лушникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛушникова Татьяна

Лушникова Татьяна

Место рождения

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

23.02.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушников Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1983

Сын: Лушников Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Лушников Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Анатолий Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close