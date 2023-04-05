Басилова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Басилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Басилов Николай/Василий Петрович
Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно