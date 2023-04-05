Басилова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басилова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Басилов Николай Петрович

Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Басилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Басилов Николай/Василий Петрович

Отец ребёнка: Басилов Петр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басилов Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно
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