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Привезенцев Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1898 ст.

Дата смерти

1971 или 1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1898 ст.

Отец: Привезенцевъ Феодоръ Алексеевъ ?

Мать: Привезенцева Любовь ? Поликарпова ?

Дата рождения под вопросом, уточняется
Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Самохина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева Елизавета Матвеевна

Смерть
1971 или 1972
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