Привезенцев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1898 ст.
Дата смерти1971 или 1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1898 ст.
Дата рождения под вопросом, уточняется
Рождение ребёнка
20.01.1927
Дочь: Самохина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Привезенцева Елизавета Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971 или 1972