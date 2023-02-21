Олейников Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейникова Анастасия Яковлевна
с.Андреевка, Талды-Корган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно