Олейников Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейников Фёдор Александрович

Олейников Фёдор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейникова Анастасия Яковлевна

с.Андреевка, Талды-Корган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейникова Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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