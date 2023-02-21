Ходырева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Рождение ребёнка
10.05.1900 ст.
Сын: Ходырев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходырев Иван Ионович
Смерть
Неизвестно