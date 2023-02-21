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Ходырева Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Сын: Ходырев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.

Сын: Ходырев Федор Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Рождение ребёнка
10.05.1900 ст.

Сын: Ходырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Ходырев Павел Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Ионович

Смерть
Неизвестно
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