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Денисов Иван Андреев

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Денисов Андрей

Мать: Денисова Дарья Елисеева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Около 1879

Жена: Денисова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисов Павел Иванов

Мать ребёнка: Денисова Елена Иванова

д. Орловка Инсарский уезд Пензенская губ.
Место жительства
Около 1892
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Денисова Елена Иванова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Смерть
Около 1906
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