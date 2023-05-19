Денисов Иван Андреев
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Денисов Андрей
Мать: Денисова Дарья Елисеева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Около 1879
Жена: Денисова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Денисов Павел Иванов
Мать ребёнка: Денисова Елена Иванова
д. Орловка Инсарский уезд Пензенская губ.
Место жительства
Около 1892
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Денисова Елена Иванова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Смерть
Около 1906