Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1956

Дочь: Карпенко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Моисеенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Моисеенко Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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