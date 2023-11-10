Елена Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Егор Григорьевич

Девяткино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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