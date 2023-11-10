Елена Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Егор Григорьевич
Девяткино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно