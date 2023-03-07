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(Калинина) Евдокия Мокеева

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Место рождения

поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Калинин Мокей Иванов

Мать: Калинина Агафья Гаврилова

поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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