Галимзенов Галимзен Халимулинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Галимзенова Елена Гайнелзяновна
Мать ребёнка: Моськова Тамара Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимзенова Лилия Галимзеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно