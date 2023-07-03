Галимзенов Галимзен Халимулинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимзенов Галимзен Халимулинович

Галимзенов Галимзен Халимулинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Галимзенова Елена Гайнелзяновна

Мать ребёнка: Моськова Тамара Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимзенова Лилия Галимзеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моськова Тамара Кузьминична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close