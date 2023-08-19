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Катаев Пётр Захарович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

03.02.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Катаев Захар Фёдорович

Мать: Катаева Стефанида Иудина

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
03.02.1865 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
14. 3 февраля умер, 6 февраля 1865 г. погребён деревни Шапочкниной крестьянина Захара Феодорова Катаева сын Пётр, 11 лет от рождения, от горячки. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильин... Показать все
Похороны
06.02.1865 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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