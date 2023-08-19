Катаев Пётр Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти03.02.1865 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Катаев Захар Фёдорович
Мать: Катаева Стефанида Иудина
Смерть
03.02.1865 ст.
14. 3 февраля умер, 6 февраля 1865 г. погребён деревни Шапочкниной крестьянина Захара Феодорова Катаева сын Пётр, 11 лет от рождения, от горячки. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильин... Показать все
Похороны
06.02.1865 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край