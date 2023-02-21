Коновалов Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Евгений Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1999

Сын: Коновалов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Коновалова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.2007

Сын: Коновалов Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Коновалова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.2016

Сын: Коновалов Георгий Евгеньевич

Мать ребёнка: Коновалова Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Валентина Алексеевна

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