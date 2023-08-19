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Поручиков Иван Логинович

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Поручиков Логин

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
29.05.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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