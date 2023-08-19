Поручиков Иван Логинович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Поручиков Логин
Мать: не указана
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
29.05.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно