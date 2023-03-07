Пятрачков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Пятрачков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пятрачков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пятрачкова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Пятрачков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пятрачков Акиндин Васильевич
Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1915