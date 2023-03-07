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Пятрачков Василий Алексеевич

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Пятрачков Алексей

Мать: не указана

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пятрачков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пятрачкова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Пятрачков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Пятрачков Акиндин Васильевич

Мать ребёнка: Пятрачкова Александра Парменовна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятрачкова Александра Парменовна

Смерть
До 1915
Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
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