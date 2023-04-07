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Кузьма Степанович
Кузьма Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан Иванович
1748 г.р.
Мать
Марина Григорьевна
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Степан Иванович
Мать:
Марина Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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