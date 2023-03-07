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Громов Григорий Евлампиевич

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Место рождения

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1896 ст.

Сын: Громов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подковыркина Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Евдокия Авксентьевна

Смерть
Неизвестно
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