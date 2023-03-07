Громов Григорий Евлампиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1896 ст.
Сын: Громов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Григорьева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подковыркина Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно