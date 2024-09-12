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Лобазов Станислав Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

БЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945

Отец: Лобазов Борис Иванович

Мать: Лобазова-Шелопаева Зоя Гавриловна

Рождение ребёнка
02.05.1976

Дочь: Буланова Любовь Георгиевна

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Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
14.11.1984

Дочь: Лобазова Зоя Станиславовна

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Рождение ребёнка
28.07.1986

Сын: Лобазов Борис Станиславович

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