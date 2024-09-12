Лобазов Станислав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945
Рождение ребёнка
02.05.1976
Дочь: Буланова Любовь Георгиевна
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Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
14.11.1984
Дочь: Лобазова Зоя Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1986
Сын: Лобазов Борис Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности