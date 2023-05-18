Змичеревский Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Змичеревский Иван Петрович
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Змичеревский Станислав Петрович
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1878
Дочь: Дыбанина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Будревич Софья Петровна
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1883
Дочь: Анелия
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Рождение ребёнка
12.05.1888
Сын: Змичеревский Осип Петрович
Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна
Смерть
Неизвестно