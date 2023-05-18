Змичеревский Петр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревский Петр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Змичеревский Иван Петрович

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Змичеревский Станислав Петрович

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Рождение ребёнка
24.08.1878

Дочь: Дыбанина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Будревич Софья Петровна

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Рождение ребёнка
04.08.1883

Дочь: Анелия

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
10.11.1885

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Змичеревский Осип Петрович

Мать ребёнка: Змичеревская Марьянна Андреевна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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